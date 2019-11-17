Хотели подорвать Макрона: полиция задержала подозреваемых

Новости мира:Во Франции задержаны двое подозреваемых в планировании покушения на президента Макрона.

Двое мужчин, которые находятся в близких связях с ультраправыми группировками, были обвинены в "террористическом уголовном заговоре" и помещены под предварительный арест до заседания суда. Задержание подозреваемых прошло в рамках расследования плана подорвать президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщила французская круглосуточная новостная служба Franceinfo.

По данным издания, ссылающегося на источник в одном из судов Парижа, двое подозреваемых в возрасте 30 и 45 лет, как полагают, планировали нападение на президента Макрона в ходе церемонии празднования 100-летия окончания Первой мировой войны в ноябре 2018 года.

Подозреваемые были задержаны в понедельник, 11 ноября, в департаменте Мозель на северо-востоке Франции. Сейчас они ожидают предъявления обвинений со стороны следственного судьи. Национальный центр по борьбе с терроризмом ранее потребовал их предварительного заключения под стражу.