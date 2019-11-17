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Хотели подорвать Макрона: полиция задержала подозреваемых

Хотели подорвать Макрона: полиция задержала подозреваемых
08:02 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Во Франции задержаны двое подозреваемых в планировании покушения на президента Макрона.

Двое мужчин, которые находятся в близких связях с ультраправыми группировками, были обвинены в "террористическом уголовном заговоре" и помещены под предварительный арест до заседания суда. Задержание подозреваемых прошло в рамках расследования плана подорвать президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщила французская круглосуточная новостная служба Franceinfo.

По данным издания, ссылающегося на источник в одном из судов Парижа, двое подозреваемых в возрасте 30 и 45 лет, как полагают, планировали нападение на президента Макрона в ходе церемонии празднования 100-летия окончания Первой мировой войны в ноябре 2018 года.

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Подозреваемые были задержаны в понедельник, 11 ноября, в департаменте Мозель на северо-востоке Франции. Сейчас они ожидают предъявления обвинений со стороны следственного судьи. Национальный центр по борьбе с терроризмом ранее потребовал их предварительного заключения под стражу.

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Франция, Покушение, Эммануэль Макрон.
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