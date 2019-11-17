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Дальше только хуже: прискорбные новости с Венеции (Фото)

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Дальше только хуже: прискорбные новости с Венеции (Фото)
11:45 Сегодня Телеграф

Новости мира:Местные жители Венеции готовятся к новому наводнению.

В Венеции в воскресенье ожидается новое повышение уровня воды, местные жители готовятся к затоплениям, сообщает газета "Репубблика".

В магазинах и ресторанах, не закрывшихся из-за наводнения, устанавливают специальные металлические заграждения, чтобы вода не попадала в помещения.

Многие кафе закрываются для посетителей, так как вода во время пикового подъема будет находиться на уровне столиков.

В некоторых гостиницах перенесли на более раннее время завтраки, так как позднее первый этаж в них затопит.

Из-за подъема воды Венецию покидают туристы, сообщает агентство Associated Press. Они стремятся попасть на речные трамвайчики, идущие к материковой части, до того, как их движение остановят.

Уровень воды к 13:00 по местному времени может подняться до 160 см выше нормы. Такой показатель классифицируется как "чрезвычайный прилив", из-за него в городе объявляют "красный" уровень опасности.

Самый значительный подъем воды за время этого затопления в Венеции был зафиксирован во вторник, когда уровень воды поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.

Со вторника в зданиях в Венеции не работают многие розетки, а также лифты, в кафе и магазинах сломались компьютеры и терминалы для приема оплаты. Кроме того, вышли из строя автоматы для валидации билетов на речные трамваи.

Ожидается, что в понедельник максимальный уровень воды в Венеции уже не будет подниматься более чем на 100 см выше нормы.

В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.

Центральную площадь Венеции открыли для туристов

Самая низкая точка Венеции - знаменитая центральная площадь Сан-Марко, ее заливает водой чаще всего. При уровне воды в 140 см затапливает более 50% исторического центра города.

Итальянское правительство в четверг ввело режим чрезвычайного положения в Венеции из-за небывалого наводнения. Власти пока не оценили ущерб, нанесенный городу. Городу уже выделили 20 млн евро для устранения последствий наводнения.

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Италия, Наводнение, Стихия, Венеция, Потоп.
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