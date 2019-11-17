Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
СМИ: Россия выводит из Керчи захваченные украинские катера
СМИ: Россия выводит из Керчи захваченные украинские катера
"Я категорически против этого": Елисеев о заморозке ситуации на Донбассе
"Я категорически против этого": Елисеев о заморозке ситуации на Донбассе
Сербия - Украина: онлайн-трансляция матча
Сербия - Украина: онлайн-трансляция матча
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года

Протесты "желтых жилетов": полиция отчитывается о задержаниях

Протесты "желтых жилетов": полиция отчитывается о задержаниях
14:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В МВД Франции заявляют, что задержали почти триста протестующих.

Правоохранители во Франции задержали более 260 участников акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Франции Кристофор Кастанер в эфире телеканала CNews.

"Вчера было задержан 264 человека, при этом 173 — в Париже", — отметил Кастанер.

По его словам, всех людей задержали именно во время акции протеста. Среди манифестантов в Париже присутствовали 300 представителей радикальных движений, которые несут главную ответственность за эти события.

Добавим, акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Сначала они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо.

Спасли жизнь: в Минздраве рассказали о состоянии президента

Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция, по данным организаторов, собрала 282 тысяч участников, с тех пор мобилизация постоянно снижается. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к власти.

Ранее сообщалось, акции протеста движения "желтых жилетов" нанесли серьезный ущерб французским коммерсантам и государственному бюджету — через год после начала манифестаций власти оценивают его в 2,5 млрд евро.

Как сообщалось ранее, более 20 человек погибли в Иране в ходе столкновений полиции с участниками протестных акций, которые прошли в минувшие двое суток в нескольких иранских городах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Франция, Протесты в Париже, Желтые жилеты, Кристофор Кастанер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
02 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
03 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
04 Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
05 Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости: на Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Проектирование залов в учреждениях культуры осовременили
Проектирование залов в учреждениях культуры осовременили
Магнитные бури в ноябре 2019: стоит ожидать мощных метеоударов
Магнитные бури в ноябре 2019: стоит ожидать мощных метеоударов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь