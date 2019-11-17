Протесты "желтых жилетов": полиция отчитывается о задержаниях

Новости мира:В МВД Франции заявляют, что задержали почти триста протестующих.

Правоохранители во Франции задержали более 260 участников акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Франции Кристофор Кастанер в эфире телеканала CNews.

"Вчера было задержан 264 человека, при этом 173 — в Париже", — отметил Кастанер.

По его словам, всех людей задержали именно во время акции протеста. Среди манифестантов в Париже присутствовали 300 представителей радикальных движений, которые несут главную ответственность за эти события.

Добавим, акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Сначала они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо.

Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция, по данным организаторов, собрала 282 тысяч участников, с тех пор мобилизация постоянно снижается. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к власти.

Ранее сообщалось, акции протеста движения "желтых жилетов" нанесли серьезный ущерб французским коммерсантам и государственному бюджету — через год после начала манифестаций власти оценивают его в 2,5 млрд евро.

Как сообщалось ранее, более 20 человек погибли в Иране в ходе столкновений полиции с участниками протестных акций, которые прошли в минувшие двое суток в нескольких иранских городах.