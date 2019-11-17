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В столице Чехии прошел масштабный марш в честь годовщины Бархатной революции

В столице Чехии прошел масштабный марш в честь годовщины Бархатной революции
22:51 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Праге состоялось массовое шествие на честь 30-летия Бархатной революции.

В Праге 17 ноября состоялось массовое шествие в память о студенческой акции 17 ноября 1989 года, с которой начались главные события Бархатной революции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Шествие, как и 30 лет назад, началось в районе Альбертов, где находятся несколько научных корпусов Карлова университета. Один из пунктов маршрута – Вышеградский холм, набережная реки Влтава. Марш завершился на улице Народни трида, повторив маршрут легендарного выступления студентов. Это шествие стало одним из центральных праздничных мероприятий в столице Чехии, по случаю 30-й годовщины мирной революции.

Как известно, события ноября-декабря 1989 года привели к отстранению от власти коммунистической партии и последовательному отказу от социалистического режима в тогдашней Чехословакии. Несмотря на первоначальные столкновения демонстрантов с силами безопасности, революция осуществилась бескровно, что и стало основой для ее названия – "бархатная".

Тысячи людей в Праге требуют отставки премьер-министра (Видео)

Накануне 30-летия революции четверть миллиона чехов провели в Праге антиправительственный митинг. Митингующие требовали отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой.

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Чехия, Прага, Бархатная революция.
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