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Тысячи людей в Праге требуют отставки премьер-министра (Видео)

Тысячи людей в Праге требуют отставки премьер-министра (Видео)
17:28 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Люди требуют от Бабиша отозвать со своей должности министра юстиции, либо уйти в отставку самому.

Несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Праге.

Об этом сообщает Idnes.

По данным организаторов, акция собрала около 250 тыс. человек. Полиция зафиксировала минимум 200 тыс. человек.

Согласно требованиям организаторов, Бабиш должен подать в отставку до 31 декабря, если он не отозвет министра юстиции и не избавится от своего холдинга "Агрофрерт".

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В противном случае "Миллион мгновений" созовет новые протесты в январе и обещает, что они будут намного "креативнее" и дадут знать о Чехии за рубежом.

"Замечательно, что люди могут высказать свое мнение, и никто не преследует и не нападает на них. И это действительно замечательно, что у нас есть свободные и демократические выборы, где мы можем свободно выбирать своих представителей", - сказал Бабиш.

 

Дальнейшие комментарии он предоставит в Национальном музее завтра. "Я скажу все, что считаю нужным и уместным. Вы можете быть удивлены", - добавил он.

Как сообщалось ранее, высокий представитель ЕС Федерика Могерини надеется, что Боливия найдет выход из нынешнего кризиса и укрепит свои демократические институты.

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Чехия, Прага, Андрей Бабиш, "Миллион мгновений".
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