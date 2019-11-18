В Польше насчитали почти 900 тысяч украинских заробитчан

Новости мира:В Польшу из Украины на работу прибыло почти 900 тысяч иммигрантов.

На сегодняшний день в Польше работают почти 900 тысяч украинских заробитчан.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на заместителя директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцека Котловского.

"Напряженность на рынке труда в значительной степени сокращается за счет приплыва иммигрантов… На сегодняшний день только из Украины прибыло почти 900 тысяч иммигрантов, плюс из других государств, включительно с Белоруссией. Нам кажется, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов", – отметил он.

Напоминаем, в августе Чехия удвоила квоту для приема работников из Украины - с 19,6 тысячи до 40 тысяч человек. Отмечается, что ранее в Чехии для украинцев действовали программы по приему на работу специалистов среднего звена, а также работников для сельского хозяйства без опыта. Сейчас же украинцев готовы приглашать на ключевые должности и в качестве научного персонала.