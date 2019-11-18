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Джонсон не публикует доклад об России, чтобы не портить отношения с США

Джонсон не публикует доклад об России, чтобы не портить отношения с США
01:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Борис Джонсон не хочет публиковать доклад об РФ, что-бы не ухудшать отношения с президентом США.

Премьер Великобритании Борис Джонсон не публикует доклад по вопросу о влиянии РФ на британские выборы, так как, вероятно, не хочет ухудшать отношения с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета The Guardian.

Доклад в 50 страниц был подготовлен комитетами британского парламента.

"Высокопоставленные источники в правительстве заявили, что доклад не публикуют, вероятно, с учетом отношений Джонсона и Дональда Трампа. Ещё одна причина заключается в том, что именно говорится в докладе об отношениях Трампа с Россией", - пишет издание.

Один из собеседников журналистов отметил, что официальные объяснения властей по поводу решения пока не публиковать доклад, не отражают реальную ситуацию.

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На прошлой неделе Джонсон заявил, что нет свидетельств вмешательства РФ в британскую предвыборную борьбу. Он отметил, что не видит причин ускорять процесс публикации доклада.

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Великобритания, Россия, РФ, Борис Джонсон, Британия.
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