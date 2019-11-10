Отчет британской разведки: партию Джонсона финансировали из России

Новости мира:У партии Джонсона было девять российских спонсоров, сказано в тайном отчете разведки Британии.

В докладе о вмешательстве РФ в политику Великобритании названы имена девяти российских бизнесменов, финансирующих консервативную партию, возглавляемую премьер-министром Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает Business Insider.

"Консервативная партия Бориса Джонсона получала деньги от девяти российских спонсоров, которые были названы в засекреченном отчете о попытках РФ подорвать демократию в Великобритании", - говорится в публикации.

В частности, по данным СМИ, бывший сотрудник российского министерства обороны Александр Темерко в течение последних семи лет пожертвовал Консервативной партии свыше 1,2 млн фунтов.

В отчете, как отмечается, названо имя супруги Владимира Чернухина - близкого соратника Путина - Любови Чернухиной, которая в течение прошлого года пожертвовала консерваторам свыше 450 тыс. фунтов. А в июле 2017 года россиянка приобрела за £160 тыс. на аукционе право провести теннисный матч с тогдашним премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и мэром Лондона Борисом Джонсоном.

В отчете упоминается и бывший российский шпион Александр Лебедев, который в настоящее время является владельцем газет London Evening Standard и The Independent. Его сын Евгений является близким другом Бориса Джонсона и часто приглашал на вечеринки в свое имение неподалеку итальянской Перуджи.

Отмечается, что этот отчет должен быть обнародован на этой неделе, но Джонсон заблокировал публикацию из-за опасений, что информация может повлиять на его шансы на победу на предстоящих парламентских выборах. Как сообщалось, российские олигархи, которые живут в Великобритании, увеличили финансовые взносы в пользу Консервативной партии главы правительства Бориса Джонсона в течение последнего года.