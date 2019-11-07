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Отсрочка Brexit: Украина останется в плюсе

Отсрочка Brexit: Украина останется в плюсе
14:13 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости Украины:По мнению украинского посла, присутствие Лондона в Евросоюзе повлияет на вопрос касательно санкций против РФ.

Посол Украины при ЕС Николай Точицкий считает, что отсрочка выхода Британии из ЕС будет иметь и положительные последствия для Украины.

Об этом Точицкий рассказал в интервью "Голосу України".

Положительным фактором для Украины станет то, что в ближайшее время ожидается внесение британской кандидатуры в новый состав Европейской комиссии, каденция которой должна начаться с 1 декабря этого года", - отметил посол.

Таким образом, по его словам, комиссар ЕС от Великобритании сможет принимать полноценное участие в процессе принятия Европейской комиссией решений, в том числе по вопросам, которые влияют на реализацию национальных интересов Украины.

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Кроме того, считает Точицкий, продолжение членства Великобритании в ЕС повлияет на дискуссии внутри Евросоюза о продлении срока действия санкций против России.

"Не секрет, что Великобритания всегда поддерживала Украину в этих важных вопросах", - подчеркнул дипломат, добавив, что именно благодаря инициативе Великобритании в 2018 году ЕС ввел санкции против российских компаний, которые строили мост через Керченский пролив.

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Как известно, в декабре лидеры ЕС будут принимать решение о продлении секторальных санкций против России на следующих шести месяцев.

"Мы работаем над тем, чтобы консенсус в ЕС по этому вопросу сохранялся и санкции были продолжены", - отметил Точицкий.

Напомним, ЕС утвердил решение о продлении срока, предусмотренного статьей 50 Договора о ЕС, позволяет отложить Brexit до 31 января 2020 года.

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Украина, ЕС, Великобритания, Посол Украины при ЕС, Николай Точицкий, Brexit.
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