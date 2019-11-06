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Выборы в Британии: Джонсон сравнил своего основного конкурента со Сталиным

Выборы в Британии: Джонсон сравнил своего основного конкурента со Сталиным
17:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джонсон заявил, что его основной конкурент на выборах Корбин является сторонником Путина.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в среду заявил, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в ситуации с отравлением в Солсбери выступал в поддержку президента России Владимира Путина.

"Будьте с нами и с правительством, которое верит, что Великобритания должна стоять с гордо поднятой головой. Или же идите с Джереми Корбином и Лейбористской партией, которые встали на сторону Путина, когда Россия организовала отравление на улицах Солсбери", - заявил Джонсон, выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит.

Джонсон заверил, что если избиратели встанут на сторону его партии, то Brexit будет реализован, а в случае победы лейбористов 2020 год будет напоминать "шоу ужасов".

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Перед этим Джонсон опубликовал колонку в газете The Daily Telegraph, в которой провел параллель между лейбористами и Иосифом Сталиным.

"Они притворялись, что их ненависть направлена только на конкретных миллиардеров. В то же время они указывают пальцем на людей с таким удовольствием и мстительностью, которой не было с тех пор, как Сталин подвергал гонениям "кулаков", - написал Джонсон.

Так Джонсон раскритиковал лейбористов под руководством Корбина за стремление повысить налоги в Великобритании. По словам Джонсона, партия Корбина ненавидит "стремление заработать" и в случае прихода к власти разрушит "основу процветания" Великобритании - бизнес.

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В статье Джонсон, говоря о Brexit, сравнил Великобританию с "зеленым суперкаром, застрявшим в пробке". Джонсон подчеркнул, что он не хочет досрочных выборов, которые по его настоянию состоятся 12 декабря, но у Великобритании нет выбора, так как стране нужен парламент, который не будет блокировать сделку по Brexit.

В Великобритании в среду начинается предвыборная кампания перед выборами 12 декабря. Джонсон надеется, что новый состав парламента позволит ему довести до конца Brexit.

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4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234).

В то время как консерватор Тереза Мэй, занимавшая тогда пост премьер-министра, сразу обвинила в произошедшем Россию, Корбин занял более осторожную позицию, призывая "не бежать вперед фактов".

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Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Путин, Иосиф Сталин, Джереми Корбин.
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