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В США заявляют о возможном вмешательстве в американские выборы со стороны РФ и Китая

В США заявляют о возможном вмешательстве в американские выборы со стороны РФ и Китая
17:40 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости мира:Авторы документа подчеркивают, что хотя пока нет свидетельств о перебоях в работе избирательной инфраструктуры, спецслужбы продолжают отслеживать любые угрозы.

В Соединенных Штатах Америки считают, что Россия, Китай, Иран попытаются повлиять на выборы президента США, которые состоятся в ноябре 2020 года.

Как сообщает сайт Пентагона, об этом говорится в совместном заявлении руководителей Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства национальной безопасности, Федерального бюро расследований, Агентства национальной безопасности, исполняющего обязанности директора Национальной разведки и других ведомств по обеспечению безопасности на президентских выборах.

Как сказано в заявлении, сейчас в десятках штатов проходят местные выборы и менее чем через год состоятся выборы президента США.

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"Наши противники хотят подорвать наши демократические институты, повлиять на общественное мнение и навредить правительственной политике. Россия, Китай, Иран и другие иностранные субъекты будут стремиться вмешаться в процесс голосования или повлиять на предпочтения избирателей. Противники могут попытаться достичь своих целей с помощью различных средств, в том числе кампаний в социальных сетях, проводя деятельность по дезинформации или осуществляя разрушительные вредоносные кибератаки на государственную и местную инфраструктуру", - говорится в заявлении.

Авторы документа подчеркивают, что хотя пока нет свидетельств о перебоях в работе избирательной инфраструктуры, что позволило бы помешать голосованию, внести изменения в подсчет голосов, американские учреждения продолжают тщательно отслеживать любые угрозы.

В апреле 2019 года официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российскими властями.  

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Китай, США, Россия, Иран, Выборы президента, Вмешательство в выборы, Американские выборы.
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