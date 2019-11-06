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Зампомощника министра обороны США обсудила с главой СНБО ситуацию на Донбассе

Зампомощника министра обороны США обсудила с главой СНБО ситуацию на Донбассе
16:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СНБО

Новости Украины:Секретарь СНБО и зампомощника министра обороны США обсудили ситуацию на Донбассе и реформы в сфере безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе встречи с заместителем помощника министра обороны США по вопросам сотрудничества с Украиной и странами Евразии Лорой Купер обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между странами.

Как сообщает пресс-служба СНБО в среду, стороны обсудили реформы в секторе безопасности и обороны Украины.

"Купер подчеркнула безоговорочную поддержку Украины в реформировании этого сектора со стороны всех правительственных учреждений США, и обозначила основные приоритеты соответствующей помощи", - сказано в сообщении.

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При этом она подчеркнула важность реализации положений закона Украины о национальной безопасности в части усиления гражданского контроля над Вооруженными Силами, усиления прозрачности и подотчетности процесса военных закупок, улучшения подотчетности и прозрачности военно-промышленного комплекса.

В свою очередь Данилов подчеркнул, что помощь США является критически важной для защиты Украины от российской агрессии. "Наша стратегическая цель состоит в том, чтобы отечественная оборонная промышленность могла эффективно обеспечивать Вооруженные Силы необходимым вооружением и ресурсами", - отметил он.

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Также стороны уделили особое внимание вопросу войны в Донбассе, в частности, шагам президента Украины Владимира Зеленского относительно прекращении огня и возможным путям достижения устойчивого мира.

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США, Донбасс, СНБО, Лора Купер, Алексей Данилов.
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