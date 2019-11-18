Министр обороны Германии: Макрон хочет заменить НАТО, мы - усилить

Новости мира:Германия не разделяет критику НАТО, высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не разделяет критику НАТО президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как пишет "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью, опубликованном в воскресенье в журнале Welt.

Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия согласна с тем, что европейскому сотрудничеству в области безопасности необходимо расширять сотрудничество, но в Парижа другая точка зрения, чем у Берлина.

"Когда Франция говорит о расширении европейского сотрудничества в области обороны, они говорят о стратегической автономии. Французы стремятся к сильному европейскому сотрудничеству для замены НАТО", - сказала Крамп-Карренбауэр.

"Моя точка зрения заключается в том, что любое укрепление европейской обороны также укрепляет европейскую опору НАТО", - сказала она.

Крамп-Карренбауэр добавила, что "военная культура Франции отличается от немецкой".

"Это отражено в последних предложениях ее президента. Но в Германии также есть свои интересы", - сказала немецкий министр обороны.

Вместе с тем она подчеркнула важность партнерства Берлина и Франции и его интеграции в НАТО.

Напомним, среди союзников Альянса после заявления президента Франции Макрона о "смерти мозга" НАТО активизировалась дискуссия. В интервью журналу The Economist Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.