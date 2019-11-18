Макрон и Путин обсудили "нормандскую встречу"

Новости мира:Между президентами Франции и России состоялся телефонный разговор.

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне все участники Нормандского формата согласовали дату встречи 9 декабря в Париже.

"Основное внимание уделено ситуации в Украине – с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в нормандском формате. С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

В Кремле заявили на необходимости выполнения Киевом "обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования". Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса.

Кроме того, российский лидер проинформировал Макрона о состоявшейся передаче Украине трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.