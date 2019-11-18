Столтенберг: НАТО способно защитить страны Балтии

Новости мира:Столтенберг считает, что Альянсу по силам защитить страны Прибалтики от внешних угроз.

Если того потребуют обстоятельства, НАТО способно быстро нарастить и усилить боевые подразделения Альянса, которые сейчас находятся в Балтийских странах и в Польше, чтобы надежно защитить страны региона.

Об этом в понедельник в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы втрое увеличили мощность Сил реагирования НАТО и повысили готовность наших сил. Это означает, что там, где это нужно, союзники по НАТО будут способны быстро нарастить и усилить, применить больше сил, в частности, в странах Балтии, включая Эстонию ", - сказал руководитель НАТО, отвечая на вопрос от эстонской прессы.

Он отметил, что одним из приоритетов НАТО остается создание надежной системы противовоздушной обороны. Для достижения этой цели НАТО уже увеличил свое присутствие в воздухе, в частности, в рамках проведения воздушного патрулирования в небе над Балтикой.

Кроме того, по словам Йенса Столтенберга, союзники по НАТО увеличили свое военно-морское присутствие и проводят больше военно-морских учений в этом регионе.

Как сообщалось ранее, по решению Варшавского саммита НАТО 2016 года союзники в ответ на агрессивное поведение России впервые после завершения "холодной войны" развернули боевые многонациональные подразделения в странах на Востоке Альянса - в государствах Балтии и в Польше.