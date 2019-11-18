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Столтенберг: НАТО способно защитить страны Балтии

Столтенберг: НАТО способно защитить страны Балтии
20:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Столтенберг считает, что Альянсу по силам защитить страны Прибалтики от внешних угроз.

Если того потребуют обстоятельства, НАТО способно быстро нарастить и усилить боевые подразделения Альянса, которые сейчас находятся в Балтийских странах и в Польше, чтобы надежно защитить страны региона.

Об этом в понедельник в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы втрое увеличили мощность Сил реагирования НАТО и повысили готовность наших сил. Это означает, что там, где это нужно, союзники по НАТО будут способны быстро нарастить и усилить, применить больше сил, в частности, в странах Балтии, включая Эстонию ", - сказал руководитель НАТО, отвечая на вопрос от эстонской прессы.

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Он отметил, что одним из приоритетов НАТО остается создание надежной системы противовоздушной обороны. Для достижения этой цели НАТО уже увеличил свое присутствие в воздухе, в частности, в рамках проведения воздушного патрулирования в небе над Балтикой.

Кроме того, по словам Йенса Столтенберга, союзники по НАТО увеличили свое военно-морское присутствие и проводят больше военно-морских учений в этом регионе.

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Как сообщалось ранее, по решению Варшавского саммита НАТО 2016 года союзники в ответ на агрессивное поведение России впервые после завершения "холодной войны" развернули боевые многонациональные подразделения в странах на Востоке Альянса - в государствах Балтии и в Польше.

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Эстония, НАТО, Литва, Латвия, Йенс Столтенберг, Керсти Кальюлайд.
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