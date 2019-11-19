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Евросоюз не изменил позицию по еврейским поселениям

Евросоюз не изменил позицию по еврейским поселениям
07:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Поселенческая политика Израиля не соответствует нормам международного права, подчеркнули в Брюсселе.

Евросоюз не изменил позицию в отношении поселенческой политики Израиля и считает ее незаконной.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини, распространенном 18 ноября.

"Позиция Европейского Союза в отношении израильской поселенческой политики на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность незаконна, согласно международному праву, и подрывает решение о двух государствах, а также перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН 2334", − подчеркнули в ЕС.

Также Брюссель призвал Израиль "прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами как оккупирующей державы".

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При этом в ЕС заверили, что будут и дальше поддерживать возобновление процесс переговоров для решения о двух государствах для двух народов.

Напомним: госсекретарь США Майкл Помпео ранее заявил, что Вашингтон больше не считает строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права.

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Израиль, Палестина, Евросоюз, Федерика Могерини.
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