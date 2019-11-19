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"Зови меня Робин Гуд": в Стамбуле неизвестный оплачивает долги бедных

"Зови меня Робин Гуд": в Стамбуле неизвестный оплачивает долги бедных
11:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:В Стамбуле неизвестный "Робин Гуд" оплатил счета бедняков и подбрасывал им конверты с деньгами.

В турецком городе Стамбул неизвестный подбрасывает конверты с деньгами нищих людей и оплачивает их долги.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам владельца одного из продуктовых магазинов, мужчина пришел к нему с просьбой показать тетрадь с записью его должников. Он выполнил его просьбу.

Неизвестный узнал у продавца, где живут четыре человека, у которых оказались наибольшие долги. После разговора с ними, он снова вернулся в магазин и оплатил все их долги. Также таинственный человек рассказал, что в добавок он предоставил этим людям дополнительные деньги.

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"На вопрос, как его зовут, и сказал: "Просто зови меня Робин Гуд", - поделился владелец магазина.

Неизвестный отметил, что делает это "только для того, чтобы заслужить Божье благословение".

По словам очевидцев, в марте 2019 года этого же человека не раз видели, когда он подбрасывал деньги малообеспеченным семьям.

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Турция, Стамбул.
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