"Зови меня Робин Гуд": в Стамбуле неизвестный оплачивает долги бедных

В турецком городе Стамбул неизвестный подбрасывает конверты с деньгами нищих людей и оплачивает их долги.
Об этом сообщает The Guardian.
По словам владельца одного из продуктовых магазинов, мужчина пришел к нему с просьбой показать тетрадь с записью его должников. Он выполнил его просьбу.
Неизвестный узнал у продавца, где живут четыре человека, у которых оказались наибольшие долги. После разговора с ними, он снова вернулся в магазин и оплатил все их долги. Также таинственный человек рассказал, что в добавок он предоставил этим людям дополнительные деньги.
"На вопрос, как его зовут, и сказал: "Просто зови меня Робин Гуд", - поделился владелец магазина.
Неизвестный отметил, что делает это "только для того, чтобы заслужить Божье благословение".
По словам очевидцев, в марте 2019 года этого же человека не раз видели, когда он подбрасывал деньги малообеспеченным семьям.