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В доме Гитлера разместят отделение полиции

В доме Гитлера разместят отделение полиции
08:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости мира:Здание в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер, превратят в отделение полиции.

Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.

Об этом написала газета Die Press со ссылкой на МВД Австрии.

Полиция не переедет в здание сразу же, сначала его должны перепроектировать. МВД страны объявило о проведении тендера для архитекторов по всему ЕС, чтобы найти лучший вариант для будущей перепланировки здания. Как ожидается, результаты конкурса объявят в первой половине 2020 года.

"Будущее использование этого дома под нужды полиции должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме", — отметил министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

Также отмечается, что бывшая владелица дома в городе Браунау-на-Инне получила отступные в размере 812 тысяч евро.

Напомним: Гитлер родился в квартире на верхнем этаже здания в 1889 году. Он жил там в течение первых месяцев жизни, после чего вместе с родителями переехал в немецкий город Пассау.

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В трехэтажном доме бывшей гостиницы, построенном в XVII веке, после Второй мировой войны размещались библиотека, школа, а с 1972 по 2011 годы — мастерская и культурный центр для людей с особенностями здоровья. После этого дом несколько лет стоял пустой, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор.

Решение о национализации дома было принято правительством и подтверждено парламентом Австрии. В октябре 2016 года власти решили не сносить дом, но запланировали изменить его внешний вид «до неузнаваемости».

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Полиция, Австрия, Адольф Гитлер, Браунау-Ам-Инн.
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