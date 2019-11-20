Глава парламента Эстонии обвинил Россию в аннексии 5% страны

Новости мира:Согласно Тартускому мирному договору 1920 года к Эстонии отходит часть территорий, ныне входящих в состав РФ.

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пиллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии. Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", — написал Пиллуаас.

Он добавил, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтобы вернулись "наши" территории.

Возмущение спикера эстонского парламента вызвало интервью директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, в котором он несколько раз назвал "недействующим" Тартуский мирный договор 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", — написал Пиллуаас.

Напомним: согласно Тартуским мирным договором 1920 года, заключенным РСФСР и независимой Эстонией, к последней отходит часть территорий, ныне входящих в состав России. Это части Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край.

Эстония не ратифицирует российско-эстонский пограничный договор, поскольку значительная часть политических сил пытается вернуться в границы, проведенные в связи с Тартуским договором. Россия же официально считает этот договор недействительным.