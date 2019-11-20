Столтенберг: Северная Америка и Европа нуждаются в НАТО

Новости мира:Столтенберг заявил, что НАТО является уникальным способом поддержания союза Северной Америки и Европы.

НАТО по-прежнему является единственным механизмом, который способствует сохранению трансатлантического единства между странами Северной Америки и Европы, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО остается единственной платформой, в которой ежедневно нуждаются Северная Америка и Европа для дискуссий, принятия решений и гарантий поддержания крепкого трансатлантического единства", - сказал он журналистам.

При этом он указал, что на встрече глав МИД НАТО в среду в Брюсселе будут обсуждаться такие темы "стратегической важности" как Россия, контроль над вооружениями и возвышение Китая.

Кроме этого, он вновь заявил, что приветствует желание стран Европы укреплять свою безопасность, однако, по словам Столтенберга, эта тенденция не должна подменять собой систему коллективной обороны Североатлантического альянса.