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Суд обязал власти Венгрии извиниться за фейки о беженцах

Суд обязал власти Венгрии извиниться за фейки о беженцах
09:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Верховный суд решил, что власти Венгрии должны публично извиниться за фейки о беженцах.

Верховный суд Венгрии принял решение о том, что власти Венгрии должны публично извиниться за "вводящее в заблуждение и фальшивое" изображение фактов о правозащитной организации, помогающей беженцам.

Об этом сообщили представители этой организации - Хельсинкского комитета Венгрии, передает DW.

В 2017 году правительство, возглавляемое премьер-министром Виктором Орбаном, разослало миллионам венгерским граждан опрос, речь в котором шла о "плане Сороса" по наводнению Европы беженцами. Кроме того, финансируемый американским миллиардером Джорджем Соросом Хельсинкский комитет якобы защищает права беженцев-преступников, которые, благодаря его работе, получают более мягкое наказание, нежели обычные венгры.

Власти Венгрии должны, по решению суда, распространить извинения как через СМИ, так и через официальный портал правительства.

В Еврокомиссии также уже заявляли, что правительство Венгрии распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора". В частности, об этом в феврале говорил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

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По словам Схинаса, "никакого заговора не существует": Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, а никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается. "Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", - подчеркнул Схинас.

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Мигранты, Беженцы, Венгрия, Верховный суд, Фейки.
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