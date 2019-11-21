Грузинский суд отпустил всех задержанных за протесты в Тбилиси: видео

Новости мира:Суд Тбилиси приговорил активистов к административной ответственности.

Суд Тбилиси вынес приговор 12 участникам протестов, которых задержали во время акции протеста у здания парламента Грузии.

"В Тбилисском городском суде сегодня ночью вынесли приговор 12 активистам оппозиции, задержанным 18 ноября во время разгона акции протеста у парламента Грузии", - говорится в сообщении.

К административной ответственности привлекли десятерых человек, из которых восемь - это общественные активисты. Еще двое осужденных принадлежат к оппозиционной партии " Единое национальное движение". Это депутат Тбилисского горсовета Ираклий Надирадзе и председатель фракции ЕНД в парламенте Аджарии Элгуджа Багратиони.

Всех осужденных суд отправил в СИЗО. Кроме этого, суд перенес рассмотрение дел еще 25 задержанных. Двое активистов получили устные предупреждения и штраф.

Как сообщалось ранее, МВД Грузии обновило данные о количестве задержанных в ходе разгона акции протеста оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси.