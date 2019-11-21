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Сын Елизаветы II отказался от королевских обязанностей

Сын Елизаветы II отказался от королевских обязанностей
11:05 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю объявил, что временно отказывается от своих официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.

Британский принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II, слагает с себя монаршие обязанности, возложенные на него в связи с титулом, на фоне обвинений о связи с подозреваемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

О решении 59-летнего принца в заявлении сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Принц Эндрю объяснил, что обстоятельства, связанные с его прошлыми контактами с Джеффри Эпштейном, "стали серьезным фактором, который мешает как работе моей семьи, так и работе многих благотворительных организаций, которые я с гордостью поддерживаю". Поэтому он попросил королеву Елизавету II "отойти от своих общественных обязанностей в ближайшем будущем".

После интервью BBC принц Эндрю столкнулся с резкой критикой его дружбы с американским финансистом, арестованным в июле 2019 по подозрению в организации проституции. За месяц его нашли мертвым в тюремной камере - судебный процесс так и не состоялся, а расследования его предполагаемых преступлений продолжается.

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Во время следствия Вирджиния Джуффре, одна из вероятных жертв Эпштейна, заявила, что ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Принц Эндрю всегда отрицал любые формы сексуального контакта или отношений с ней.

Компании BT и Barclays, а также университеты и благотворительные фонды, с которыми работал принц, дистанцировались от него на фоне скандала.

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Великобритания, Принц Эндрю, Королевская семья, Елизавета II.
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