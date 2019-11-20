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Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы

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Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
13:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Королевская чета, Ее Величество Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, в этот же день в 1947 году поклялись друг другу в любви и верности.

Одна из самых известных и могущественных пар в британской истории сегодня, 20 ноября, празднует 72 годовщину со дня бракосочетания.

О Елизавете ІІ

Элизабет Александра Мэри Виндзор (Елизавета II) родилась в королевской семье 21 апреля 1926 года. Однако тогда ни она, ни ее родители не подозревали, что в будущем маленькая Лилибет превратится в сильного монарха, ведь шансы восхождения на престол были довольно низкими. Но ее дядя Эдуард VIII приблизил для нее такую возможность. Он отдал предпочтение любимой женщине и запрещенному чувству, а не величественной короне. Поэтому в 1936 году королем Великобритании стал отец Елизаветы Георг VI.

О принце Филиппе

Что касается ее будущего мужа Филиппа, который при рождении в 1921 году получил титулы принца греческого и датского, то он тоже не подозревал, какие сюрпризы для него готовит судьба. Когда ему было 2 года, его семья была изгнана из Греции и сбежала во Францию. После этого его род обеднел, а он жил то в Париже, то в Лондоне, учился в Германии, а позже в Шотландии.

Встреча, которая изменила все

В 1939 году отец Елизаветы вместе с ней, ее матерью и сестрой приехали с официальным визитом в Дартмут. В том же городке в течение двух лет в военно-морском колледже учился юный Филипп. И во время визита королевской семьи все звезды поспособствовали его встрече с принцессой Елизаветой.

В Дартмуте королевскую семью должны были сопровождать кадеты, однако все они одновременно подхватили эпидемический паротит (свинку). Именно поэтому такую важную миссию доверили молодым морякам, в списке которых был высокий, широкоплечий, синеглазый, светловолосый Филипп. Он сразу же покорил сердце завидной британской невесты. Иногда они обедали вместе, о чем их экс-гувернантка Марион Кроуфорд написала в своих мемуарах после завершения службы. А также она призналась, что принцесса Елизавета стыдливо и даже несколько смущенно расспрашивала Филиппа о его любимой еде, восхищалась его аппетитом и отмечала его острые шутки.

После этого юные влюбленные начали тесно общаться, переписываться и чаще видеться. И, несмотря на то, что Елизавете было всего 14 лет, она четко заявила, что хочет, чтобы ее 19-летний друг и дальний родственник по прапрабабушке стал ее мужем. После такой новости во дворце шептались о "веселом" нраве Филиппа, а также о том, что он не лучшая кандидатура для Лилибет, но против ее чувств и слова не пошел даже ее отец-король.

С этого и началась их история любви.

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Любовь, которая продолжилась в пышной свадьбе и 72 годах совместной жизни

На тумбе рядом с кроватью Елизаветы стояла рамка с фотографией Филиппа и его письма. А сам юноша, мечтавший о карьере моряка, каждый раз на каникулах наведывался в Лондон, а в 1943 году даже провел Рождество в компании королевской семьи в Виндзорском замке. Также некоторое время он провел на фронте, воюя на Второй мировой войне. А уже через год после возвращения, в 1946, он попросил руки и сердца Елизаветы, однако официально о помолвке стало известно 10 июля 1947 года. Ходят слухи, что ее отец Георг поставил условие – о помолвке его дочери нужно было объявить только тогда, когда ей исполнится 21 год.

Для того, чтобы жениться на будущей королеве Филиппу пришлось отказаться от всех ранее полученных титулов, а также сменить конфессию – из православного христианина он перешел в англиканство. Накануне свадьбы будущий зять королевской семьи получил от отца Елизаветы титулы герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

Говорят, что, как каждая девушка, тем более принцесса, старшая дочь короля Великобритании мечтала о пышной свадьбе, однако на самом деле такое празднование были выгодно не только ей, но и британцам, которые приходили в себя после войны.

К 20 ноября фанаты готовились как к государственному празднику. Поэтому, когда день свадьбы наступил, за трансляцией следили более 20 миллионов радиослушателей и 2,5 тысячи гостей ждали невесту в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета вышла к гостям в уникальном роскошном платье из китайского шелка цвета слоновой кости. По всей длине, начиная от корсета и заканчивая низом юбки, платье было декорировано кристаллами и жемчугом, а также расшито цветами апельсинового дерева и лилиями.

Работа над свадебным платьем Елизаветы длилась около двух месяцев. Под руководством британского модельера Нормана Гартнелла работало 25 швей и 10 вышивальщиц. Позади невесты простирался длинный четырехметровый шлейф, а в руках она держала букет из орхидей и мирта, который в королевском саду выращивали специально к свадьбе королевы Виктории еще в 1840 году.

Голову королевской невесты украшала бриллиантовая тиара и фата, а на пальце Елизаветы красовался перстень из платины и с драгоценным камнем, который, к слову, был извлечен из диадемы матери Филиппа, которую она надевала на свою свадьбу.

На шее дочери короля Великобритании было два ожерелья из жемчужин под названием "Королева Анна" и "Королева Каролина", которые она обожает до сих и почти всегда надевает на официальные мероприятия.

Во время венчания в Вестминстерском аббатстве Елизавета произнесла традиционную клятву, в которой не отказалась от обещания повиноваться своему мужу. Такой жест очень удивил поклонников, ведь ей предстояло стать королевой и повиноваться ей должен был ее муж, однако она решила жить по-другому.

Что интересно, над созданием свадебного торта Елизаветы и Филиппа работал чуть ли не весь мир, ведь для его создания понадобились сухофрукты, мука, сахар и ром. А поскольку Великобритания только отходила от войны, даже королевскую семью застал небольшой кризис, поэтому подданные Соединенного Королевства помогали королю Георгу VI в подготовке. Так, из Австралии во дворец доставили фрукты и сухофрукты, из Канады – муку из Новой Зеландии – масло, а из Ямайки – ром. Четырехуровневый роскошный торт украшали живые цветы и герб королевской четы.

После брака в соборе новоиспеченные супруги отправились на традиционную фотосессию во дворце, однако на фото Елизавета появилась без своего свадебного букета, что выглядело довольно смешно на фоне подруг невесты с цветами. Дело в том, что кто-то из прислуги оставил ее букет в прохладной комнате резиденции, а позже забыл, в какой именно.

После пышной свадьбы платье Елизаветы провезли по городам Англии, чтобы все, кто не имел возможности приехать в Лондон, смогли увидеть ее роскошный наряд.

Первые годы брака

Сразу же после бракосочетания Филипп и Елизавета отправились в медовый месяц, а затем приступили к исполнению королевских обязанностей. Они посещали все светские мероприятия, скачки и даже балы и танцы, где не было королевских особ. Именно тогда среди британцев ходили слухи, мол, у новоиспеченного члена королевской семьи таки "веселый" характер и он не верен Елизавете. Однако в 1948 году у них родился первенец – принц Чарльз, а в 1950 – принцесса Анна. После появления детей слухи об изменах Филиппа сразу развеялись.

А в 1950-х отец Лилибет заболел, поэтому она начала активно участвовать в политической жизни государства. Однако о ней говорили не только как о будущей королеве Великобритании, но и как о главе семьи, ведь принятие любых решений всегда было только за ней. С Филиппом Елизавета советовалась крайне редко, а если быть точным, то почти никогда. Говорят, его кратковременные и несерьезные романы на стороне завязывались из-за железного характера жены, а также из-за того, что ему приходилось всегда быть ее тенью.

В 1952 году отец Елизаветы умер, поэтому она автоматически стала королевой Великобритании и Содружества Наций, а это означало, что на ее плечи упало куда больше ответственности и обязанностей. Именно в силу своего статуса ей не пристало показывать на публике недоразумения в семье, поэтому все трудности ей с Филиппом суждено было пройти в одиночку. Однако тот факт, что он начал все больше времени проводить подальше от жены скрыть было сложно.

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Но со временем королевским супругам удалось найти общий язык и восстановить ту гармонию, которая была между ними во время переписки. Однако, несмотря на желание иметь большую семью, Елизавете II пришлось больше времени уделять своим обязанностям и налаживать политическую работу. Поэтому третий ребенок у королевской пары родился только через 10 лет – в 1960 году появился принц Эндрю, а через четыре года, в 1964 году, принц Эдвард.

Секрет долгого и счастливого брака

На данный момент, 20 ноября 2019 года, принц Филипп и Елизавета II считаются образцовым и старейшим за все время существования монархии супругами. В 1997 году, когда они отпраздновали золотую годовщину брака, Елизавета II посвятила мужу трогательную речь, в которой отметила, что за все это время он был ее главной поддержкой и опорой. А он в свою очередь добавил то, что его основной миссией в жизни было никогда не подводить королеву. Однако их бывший секретар заявил, что только Филипп относился к Ее Величества Елизаветы II как к обычному человеку.

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Свадьба, Женитьба, Замужество, Годовщина, Елизавета II, Торжество, Принц Филипп, День свадьбы.
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