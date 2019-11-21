В Польше задержали уже трех подозреваемых в нападении на украинского студента

Новости мира:Краковские полицейские задержали еще одного мужчину, который связан с нападением и ножевым ранением 21-летнего краковского студента из Украины.

Об этом сообщает Польское радио.

«Этот человек (задержанный — ред.) подвозил на место преступления своих знакомых», - сообщил пресс-секретарь Малопольской полиции Себастиан Ґлень.

Как сообщалось, инцидент произошел 19 ноября вечером. На украинского студента совершено нападение перед одним из общежитий Краковской политехники.

Полицейские под контролем прокуратуры всю ночь работали над выявлением следов, прослушивая и просматривая видео с камер наблюдения.

В среду, 20 ноября, задержали двух 19-летних украинцев, которые работают в Польше, подозреваемых в нападении, а впоследствии и 21-летнего украинца, который подвез их на место инцидента.

Следователи будут устанавливать мотивы, которыми руководствовались задержанные. Вероятно, в пятницу они услышат обвинения.

Раненный 21-летний студент с ножевыми ранами спины и ягодиц находится в одной из краковских больниц. Его состояние – стабильное.