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Могерини начала бороться с проявлением сексизма

Могерини начала бороться с проявлением сексизма
16:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Могерини рассказала, что каждая третья женщина в Европе сталкивалась с насилием.

Таким позорным явлением, как насилие против женщин и девушек, не должно места в мире.

Об этом заявила высокий представитель ЕС Федерика Могерини по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября, сообщает Еврокомиссия.

"Насилие против женщин случается везде, и спрятаться от этого невозможно, даже дома. Потому что женщина может сталкиваться с проявлениями насилия дома, на работе, в школе или в университете, на улице, в интрнет-пространстве - через кибернетическое насилие или риторику ненависти ", - отметила Могерини.

По ее словам, масштабы этой проблемы вызывают большое беспокойство. Ведь каждая третья женщина в Европе сталкивалась с проявлениями физического или сексуального насилия. Почти все жертвы торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации являются женщинами или девушками.

В развивающихся странах, одна из трех девушек выходит замуж до достижения 18 лет. Около 200 миллионов женщин прошли через женское обрезание, которое практикуется в 30 странах.

Высокий представитель ЕС подчеркнула, что Евросоюз продолжает работать с партнерами для укрепления правовых рамок и институтов по поддержке развития и образования, искоренению причин насилия против женщин и повышению их социальной роли.

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В то же время, Могерини заметила, что прекращение насилия против женщин и девушек требует твердых обязательств не только на институциональном уровне, но и широкого привлечения международных и неправительственных организаций, гражданского общества, и прежде всего - мужчин.

"Наша цель остается четкой: остановить насилие против женщин и девушек. ЕС будет оставаться на переднем крае международной мобилизации по защите прав каждой женщины и каждой девушки ... Мы делаем это ради будущего и для настоящего, потому что женщины остаются одной из основ справедливого, открытого, развитого и демократического общества, и ничто не должно мешать им играть эту роль свободно и безопасно ", - подчеркнула высокий представитель ЕС.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается ежегодно 25 ноября.

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Насилие, Феминизм, Федерика Могерини, Сексизм.
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