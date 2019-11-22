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Болезнь отступает: Юнкер идет на поправку

Болезнь отступает: Юнкер идет на поправку
20:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Жан-Клода Юнкера выписали из больницы после операции.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вернулся домой в Люксембург после операции, из-за которой он находился в больнице больше недели.

Об этом сообщает Euractiv.

"Жан-Клода Юнкера, президента Еврокомиссии, выписали из больницы через 10 дней после проведения сложной операции по лечению аневризмы аорты", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что аневризма может привести к разрыву артерии и возникновению кровотечения, поэтому операция была признана опасной.

Как известно, срок 64-летнего Юнкера на посту главы Еврокомиссии официально закончился 31 октября. Но он все еще остается работать, поскольку начало работы новой комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляен отложили до 1 декабря.

Также нужно добавить, что в связи с госпитализацией в немецкой больнице Юнкер не мог выступить в роли свидетеля в судебном процессе в Люксембурге по делу 2007 года, когда он был премьер-министром этой страны. Судебный процесс должен был состояться в ноябре 2017 года, но его отложили из-за насыщенной повестки дня Юнкера на посту президента Еврокомиссии.

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В этом деле три агента разведывательного управления Люксембурга обвиняются в использовании незаконных прослушиваний. Последствия этого скандала спровоцировали выборы, на которых Юнкер был отстранен от власти после 18 лет правления Люксембургом.

Кроме этого, напомним, что в августе Юнкер пропустил саммит G7 из-за экстренной операции на желчном пузыре.

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ЕС, Еврокомиссия, Люксембург, Жан-Клод Юнкер.
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