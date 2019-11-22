"Фейк российской пропаганды": МИД Турции о "возобновлении" грузового сообщения с Крымом

Новости мира:В МИД Турции опровергли информацию о возобновлении грузового сообщения Керчь-Зонгулдак.

Министерство иностранных дел Турции опровергло распространенную российскими СМИ информацию о якобы восстановлении грузового паромного сообщения между Турцией и аннексированным РФ украинским Крымом.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - написал Сибига в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

.@MFATurkey на звернення Посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди стосовно начебто відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) November 22, 2019

Ранее российские СМИ распространили информацию о якобы возобновлении еженедельного грузового паромного сообщения между Турцией и Крымом, и что в настоящее время якоюы ведется второе оформление груза. Еще летом 2018 года подконтрольные оккупантам крымские власти заявили о намерении до конца осени того же года возобновить паромное сообщение с Турцией.

Согласно санкциям относительно Крыма и оккупировавшей его РФ, в октябре 2017 года Турция приняла решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.