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В ЕС отреагировали на действия России в Азовском море

В ЕС отреагировали на действия России в Азовском море
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:ЕС решительно осуждает агрессию России и призывает "разблокировать" Азовское море.

Россия должна обеспечить беспрепятственный и свободный проход судов в Азовское море.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза относительно продолжения агрессии России против Украины, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ 21 ноября в Вене.

"Мы принимаем во внимание возвращение Россией в начале этой недели трех украинских кораблей, захваченных в Черном море почти год назад во время неоправданного акта применения силы возле Керченского пролива. Эти корабли никогда не должны были быть захвачены. Их возвращение давно назрело, в частности, учитывая приказ Международного трибунала по морскому праву. Мы остаемся последовательными и настойчивыми в своих призывах к России обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

ЕС в очередной раз напомнил о своей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призвал Россию делать то же самое.

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"Мы призываем Россию соблюдать эти основополагающие принципы, на которые она неоднократно ссылалась, а также своими действиями и публичными заявлениями способствовать стабилизации ситуации и не допускать шагов, противоречащих этим принципам. Мы решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии со стороны вооруженных сил России с февраля 2014 года, а также незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией, которое мы не будем признавать. Европейский Союз будет оставаться преданным полному выполнению своей политики непризнания, в частности с помощью ограничительных мер", - говорится в заявлении.

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Украина, ЕС, Азовское море, Россия, РФ.
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