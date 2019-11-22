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Цымбалюк в ОБСЕ: Политика РФ относительно контролируемой эскалации сохраняется

Цымбалюк в ОБСЕ: Политика РФ относительно контролируемой эскалации сохраняется
16:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Украина рассказала в ОБСЕ о всех российских провокациях, в частности, возле Петровского.

Российские вооруженные формирования пытались спровоцировать украинских военных на ответный огонь возле участка разведения в Петровском, чтобы обвинить Украину в нарушении процесса разведения сил.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Еженедельно российская делегация в этом зале выступает за необходимость выполнения Минских договоренностей. И еженедельно мы продолжаем наблюдать за нарушениями режима прекращения огня, военными провокациями со стороны российских вооруженных формирований, новыми жертвами со стороны граждан Украины, а также отсутствием прогресса в выводе запрещенного Минскими договоренностями вооружения от линии соприкосновения", - сказал Цимбалюк.

Дипломат добавил, что даже в тех сферах, где достигнут определенный прогресс, российская политика относительно контролируемой эскалации и разжигания насилия сохраняется.

"15 и 16 ноября российские марионетки обстреляли украинские военные позиции вблизи участка разведения в Петровском, в том числе с применением минометов. Российский умысел состоял в том, чтобы спровоцировать ответный огонь и использовать это, как всегда, для пропагандистских целей, чтобы обвинить Украину в нарушении завершения разведения на соответствующем участке разведения. Мы решительно осуждаем эти провокации", - заявил Цымбалюк.

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Он отметил, что украинская сторона продолжает демонтаж инженерных позиций в районах разведения в Золотом и Петровском, что подтверждают отчеты СММ. Также начал функционировать отремонтированный мост у Станицы Луганской, что облегчило пересечение линии соприкосновения для десятков тысяч мирных жителей. Кроме того, на административной линии с оккупированным Россией Крымом украинские власти завершили строительные работы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", где построены новые административные здания и сооружения.

"Правительство Украины остается приверженным сохранению контактов с украинскими гражданами, которые вынуждены жить под временной оккупацией России", - подчеркнул глава миссии Украины при ОБСЕ.

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Украина, Россия, Крым, ОБСЕ, РФ, Петровское, Евгений Цымбалюк.
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