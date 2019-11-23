В порту Роттердама за 2019 год перехватили 28 тонн кокаина

В течение 2019 года в порту Роттердама, второго по величине города Нидерландов, были перехвачены 28 тонн кокаина.
Об этом сообщает NOS.
“28 тысяч килограммов кокаина были перехвачены в порту Роттердама до начала этой недели. Это рекорд. В прошлом году было выявлено 19 тыс. кг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил: для борьбы с наркотиками в порту следует увеличить численность сотрудников таможни и городской полиции.
Напоминаем, с начала ноября на побережье Атлантического океана во Франции волны выбросили более 750 кг кокаина в пластиковых упаковках. Из-за этого даже пришлось закрыть несколько пляжей. Стоимость найденных наркотиков оценивается в 60 миллионов евро.