В порту Роттердама за 2019 год перехватили 28 тонн кокаина

Новости мира:В порту Роттердама в 2019 году изъяли 28 тонн кокаина.

В течение 2019 года в порту Роттердама, второго по величине города Нидерландов, были перехвачены 28 тонн кокаина.

Об этом сообщает NOS.

“28 тысяч килограммов кокаина были перехвачены в порту Роттердама до начала этой недели. Это рекорд. В прошлом году было выявлено 19 тыс. кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил: для борьбы с наркотиками в порту следует увеличить численность сотрудников таможни и городской полиции.

Напоминаем, с начала ноября на побережье Атлантического океана во Франции волны выбросили более 750 кг кокаина в пластиковых упаковках. Из-за этого даже пришлось закрыть несколько пляжей. Стоимость найденных наркотиков оценивается в 60 миллионов евро.