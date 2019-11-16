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Искали угнанный мопед: полицейские Херсонщины обнаружили 15 кг наркотиков

Искали угнанный мопед: полицейские Херсонщины обнаружили 15 кг наркотиков
18:17 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция

Новости Украины:На Херсонщине полицейские, разыскивая угнан мопед, обнаружили 15 кг конопли и пистолет.

Вчера вечером в Новотроицкое отделение полиции позвонила 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестные злоумышленники угнали ее мопед. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, который мог быть причастен к совершению преступления. Однако мопеда у него не оказалось. Однако в гараже его домовладения оперативники обнаружили 2 чемоданы с сушеной коноплей и пистолет иностранного производства.

Во время общения с заявительницей женщина рассказала следственно-оперативной группе, что, подъезжая домой на мопеде, видела на улице двух мужчин. Возможно именно они и незаконно завладели транспортным средством. Женщина описала мужчин и полицейские узнали одного из них. Оперативники срочно направились к нему домой в соседнее село.

Как рассказал начальник Новотроицкого отделения полиции Александр Геращенко, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Свою причастность к совершению угона мопеда он отрицал и позволил осмотреть домовладения. Транспортного средства действительно нигде не было. Однако в гараже полицейские обнаружили два чемодана с 15 килограммами конопли и пистолет иностранного производства, переделанный для отстрела патронов травматического действия. Ранее судимый за имущественные преступления мужчина объяснил, что каннабис сохраняет для собственного использования, а пистолет, который он уже и не помнит где нашел, ему нужен для самозащиты.

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Все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке с.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За незаконное хранение наркотического вещества и оружия возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.309 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции продолжают разыскивать угнанный мопед.

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Наркотики, Херсонская область, Оружие, Нацполиция.
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