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Суббота, 16.11.2019
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В Мелитополе наркоман предлагал школьникам попробовать марихуану

В Мелитополе наркоман предлагал школьникам попробовать марихуану
17:59 Сегодня Телеграф Полиция Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Мелитополе судьбу подозреваемого в хранении наркотических средств и склонения несовершеннолетних к их употреблению решит суд.

До 12 лет лишения свободы грозит местному жителю, который на территории учебного заведения склонял несовершеннолетних к употреблению наркотических средств, а также сам употреблял наркотики и хранил их по месту своего проживания. Мужчине сообщено о подозрении в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования следователем Мелитопольского отдела полиции ГУНП в Запорожской области в ходе санкционированного обыска по месту жительства мужа 1996 года рождения в одной из квартир по улице Казарцева в Мелитополе обнаружено и изъято наркотическое вещество растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы - это каннабис. Установлено также, что наркотическое средство мужчина хранил без цели сбыта, для собственного потребления.

Кроме того, в октябре 2019 на территории общеобразовательной школы по улице Гризодубовой, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, мужчина склонял несовершеннолетних школьников к употреблению наркотических средств путем курения с помощью самодельного устройства. Также он сам употреблял наркотическое средство. Следствием доказана причастность фигуранта к совершению трех эпизодов такого преступления.

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Следственным Мелитопольского отдела полиции фигуранту сообщено о подозрении по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 2 ст. 315 (Склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 316 (Незаконное публичное употребление наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. 7 ноября обвинительный акт и материалы уголовного производства направлены в местный суд, который примет решение согласно действующему законодательству. Максимальная санкция статей предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

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Наркотики, Запорожская область, Школа, Мелитополь, Нацполиция.
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