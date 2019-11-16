Неизвестные блокировали офисные помещения на рынке Ивано-Франковска (Видео)

Новости Украины:Полицейские усиленно обеспечивают охрану общественного порядка на центральном рынке.

Утром, в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что под офисом ООО "Торговый сервис" собрались неизвестные лица, которые угрожают ему физической расправой и не пускают в его офисное помещение.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

"Сегодня, 16 ноября, на линию "102" поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные лица препятствуют ему, как владельцу ООО "Торговый сервис", зайти в помещение и угрожают ему физической расправой. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. На данный момент правоохранители усиленно обеспечивают охрану общественного порядка. На месте происшествия также работает следственно-оперативная группа, и если поступает любое обращение от граждан правоохранители документируют. По обращению о препятствовании деятельности ООО "Торговый сервис", по указанным фактам полицейскими в период с 25 по 28 октября зарегистрировано ряд уголовных производств. Продолжается досудебное расследование. Эскалацию конфликта мы не допустим", - рассказал замглавы ГУНП в Ивано-Франковской области Игорь Максимов.

На данный момент правоохранители пресекли попытку хулиганских действий группой граждан, задержали их для установления личности и оказания правовой квалификации.