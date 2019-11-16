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В Тернополе майнеры занимались добычей криптовалюты за счет "Укрзализныци"

В Тернополе майнеры занимались добычей криптовалюты за счет "Укрзализныци"
16:57 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция

Новости Украины:Организаторы майнинговой фермы по добыче криптовалюты воровали электроэнергию в Укрзализныци.

На линию 102 поступило сообщение от руководства Львовского управления экономики и информационной безопасности Укрзализныци о том, что помещении мастерской, которая находится в Тернополе, обнаружено ферму криптовалюта, работавшая на электроэнергии компании.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Во время осмотра помещения обнаружено и изъято шестнадцать металлических конструкций с видеоадаптерами, платами и системными накопителями, - рассказала старший следователь Тернопольского отдела полиции Марьяна Крупа. - С помощью данного оборудования, которое было подключено к электросетям Укрзализныци, осуществлялась добыча криптовалюты. В настоящее время устанавливается сумма нанесенного ущерба".

 По предварительной информации, в организации майнинговой фермы причастны должностные лица одного из структурных подразделений акционерного общества "Украинская железная дорога" в городе Тернополе.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированно частью 2 статьи 188-1 УК - похищение электрической энергии путем ее самовольного использования, нанесло ущерб в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет.

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Укрзализныця, Нацполиция, Криптовалюта, Майнинг.
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