Скачать
Суббота, 23.11.2019
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
"Горький урожай": трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)
"Горький урожай": трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)
"Не хватает ритма": наставник ПСЖ раскритиковал Неймара
"Не хватает ритма": наставник ПСЖ раскритиковал Неймара
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября

Стокгольм обвинил РФ во "вторжении" в территориальные воды Швеции

Стокгольм обвинил РФ во "вторжении" в территориальные воды Швеции
09:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Шведские военные уверяют, что российский корабль без разрешения вошел в территориальные воды Швеции.

Российский корабль вошел в территориальные морские воды Швеции, не имея на то соответствующего дипломатического разрешения.

Об этом сообщается на сайте вооруженных сил Швеции.

"Судно, принадлежащее российскому государству, пересекло шведскую территорию к западу от Гетеборга. Поскольку у судна не было действительного разрешения, вооруженные силы расценивают это как нарушение порядка доступа", - говорится в сообщении.

В ЕС отреагировали на действия России в Азовском море

Военные доложили о случившемся правительству Швеции. Характеристики российского судна не были названы.

Как отмечает DW, в июле власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Из-за напряженных отношений с Россией в балтийском регионе на острове размещена новая противоракетная система "земля-воздух".

Кроме того, в 2017 году в Швеции вновь ввели призыв в армию. Причиной этого стали опасения возможной угрозы со стороны России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швеция, Россия, Стокгольм, Корабль, Балтийское море, Российский корабль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
02 Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
03 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
04 Нехватка витамина В6: симптомы и лечение
05 Выборы, освобождение пленных и возвращение кораблей: Зеленский пообщался с Трюдо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба: Я уйду, но желательно через три года
Труба: Я уйду, но желательно через три года
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
В ООС погиб украинский военный
В ООС погиб украинский военный
Актриса Риз Уизерспун не вернется в сериал &quot;Друзья&quot;
Актриса Риз Уизерспун не вернется в сериал "Друзья"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь