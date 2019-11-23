Стокгольм обвинил РФ во "вторжении" в территориальные воды Швеции

Новости мира:Шведские военные уверяют, что российский корабль без разрешения вошел в территориальные воды Швеции.

Российский корабль вошел в территориальные морские воды Швеции, не имея на то соответствующего дипломатического разрешения.

Об этом сообщается на сайте вооруженных сил Швеции.

"Судно, принадлежащее российскому государству, пересекло шведскую территорию к западу от Гетеборга. Поскольку у судна не было действительного разрешения, вооруженные силы расценивают это как нарушение порядка доступа", - говорится в сообщении.

Военные доложили о случившемся правительству Швеции. Характеристики российского судна не были названы.

Как отмечает DW, в июле власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Из-за напряженных отношений с Россией в балтийском регионе на острове размещена новая противоракетная система "земля-воздух".

Кроме того, в 2017 году в Швеции вновь ввели призыв в армию. Причиной этого стали опасения возможной угрозы со стороны России.