Стокгольм обвинил РФ во "вторжении" в территориальные воды Швеции

Российский корабль вошел в территориальные морские воды Швеции, не имея на то соответствующего дипломатического разрешения.
Об этом сообщается на сайте вооруженных сил Швеции.
"Судно, принадлежащее российскому государству, пересекло шведскую территорию к западу от Гетеборга. Поскольку у судна не было действительного разрешения, вооруженные силы расценивают это как нарушение порядка доступа", - говорится в сообщении.
Военные доложили о случившемся правительству Швеции. Характеристики российского судна не были названы.
Как отмечает DW, в июле власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Из-за напряженных отношений с Россией в балтийском регионе на острове размещена новая противоракетная система "земля-воздух".
Кроме того, в 2017 году в Швеции вновь ввели призыв в армию. Причиной этого стали опасения возможной угрозы со стороны России.