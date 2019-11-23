Берлин против выведения ядерного оружия

Новости мира:В Германии говорят, что перемещение ядерного оружия с одной страны в другую ничего не дадут, нужно широкое соглашение.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался против того, чтобы из Германии в одностороннем порядке вывезли дислоцированный ядерный арсенал союзников по НАТО.

Об этом Маас заявил в японском городе Хиросима, сообщает DW.

"Нет смысла, если ядерное оружие просто переместят из одной страны в другую. Если оно исчезнет, то оно должно исчезнуть везде. Что касается ядерного разоружения, то нам нужны соглашения на широкой основе, не только в отдельных странах", - сказал Маас.

На данный момент Германия хранит около 20 ядерных боеголовок США. Вооруженные силы Германии имеют в режиме ожидания реактивные самолеты "Торнадо" для их развертывания.

Немецкий министр прибыл в Японию накануне двухдневного саммита глав МИД стран "Большой двадцатки".

Маас в ходе визита в Хиросиму посетил Мемориальный музей мира, возложил венок, почтив память о десятках тысяч жертв ядерных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки, а также встретился с людьми, которые пережили те трагические события.