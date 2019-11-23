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Джонсон прокомментировал вариант вмешательства РФ в Brexit-референдум

Джонсон прокомментировал вариант вмешательства РФ в Brexit-референдум
11:39 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Премьер Британии заявил, что в любое британское избирательное событие никто не вмешивался.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал утверждение о вмешательстве России в референдум по Brexit ерундой, похожей на истории о Бермудском треугольнике.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время предвыборных дебатов в пятницу.

Отвечая на вопрос, Джонсону пришлось защищать свое решение не публиковать парламентский отчет о российском влиянии. Премьер считает, что заявления о возможном российском вмешательстве не имеют оснований.

"Нет абсолютно никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о каком-либо вмешательстве в любое британское избирательное событие", - сказал Джонсон.

Он повторил свою позицию, что решение не публиковать отчет связано только с избирательным процессом в Британии. "Причина заключается в том, что я не вижу оснований для вмешательства в нормальный рабочий график только потому, что идут выборы", - отметил глава британского правительства.

В заключение он категорически отрицал чье-либо вмешательство в референдум о Brexit.

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"Простите, но все это похоже на ерунду о Бермудском треугольнике. Как и предположение о том, что результаты референдума, на котором 17,4 млн человек проголосовали за выход из ЕС, были каким-то образом поддельные, искажены", - сказал Борис Джонсон.

Документ, который отказывается публиковать Джонсон, был окончательно доработан в марте и передан офису премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

Оппоненты обвинили правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он может содержать тревожные раскрытия для премьер-министра Бориса Джонсона и его партии накануне парламентских выборов 12 декабря.

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Великобритания, РФ, Борис Джонсон, Brexit.
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