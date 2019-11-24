В Нидерландах подростки из пневматического оружия обстреливали поезда

Новости мира:В Нидерландах задержали подростков, которые стреляли по поездам.

В Нидерландах арестовали двух подростков, которых подозревают в обстреле поездов из пневматического оружия.

Об этом сообщает NOS.

"Полиция арестовала двух 15-летних парней в Дорсте. На них указали свидетели обстрела. У юношей нашли пневматическое оружие", - говорится в сообщении.

Как отмечается, один из составов встал на вынужденную остановку на станции Бреда, после того как у него были повреждены пять окон. Второй поезд с разбитым в результате обстрела окном прибыл в Эйндховен.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

“Было бы хорошо, если бы люди, которые вчера стреляли по поездам, пошли на месяц поработать на железную дорогу. Там они могли бы осознать, что натворили", - заявил по этому поводу генеральный директор Нидерландской железной дороги Роджер ван Бокстел.