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В Ганновере люди вышли на улицы против антижурналистской акции правых радикалов

В Ганновере люди вышли на улицы против антижурналистской акции правых радикалов
01:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Германии люди протестовали против антижурналистской акции правых радикалов.

В ответ на акцию ультраправых, направленную против журналистов, на улицы немецкого Ганновера вышли тысячи людей.

Об этом сообщает DW.

«Тысячи демонстрантов вышли в субботу, 23 ноября, на улицы столицы федеральной земли Нижняя Саксония - Ганновера - в знак протеста против ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ). В этот день НДПГ проводила в городе свою акцию против журналистов и их «однобокой информационной подачи», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по оценкам полиции, акция НДПГ собрала около 120 участников. В то же время на митинг против ультраправых вышло около 7300 человек.

Демонстрация против НДПГ состоялась под лозунгом: «За разноцветное вместо коричневого в Ганновер». Среди ее участников был и премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.

В Берлине прошли протесты левых радикалов, случились столкновения с полицией

«Крайне правая агитация против журналистов - это нападение на нашу демократию», - отметил Вайль. Он также выразил надежду, что «те, кто мирно выходят на улицы в поддержку критической журналистики, общественного вещания и свободы слова, недвусмысленно продемонстрируют: «Нас больше!».

По информации полиции, обе акции завершились мирно и без инцидентов.

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Германия, ФРГ, Нижняя Саксония, Ганновер.
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