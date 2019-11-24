Двое человек пропали без вести из-за наводнения на юге Франции (Видео)

Затяжные ливни на юге Франции привели к наводнениям, в результате которых пропали без вести два местных жителя, не менее двух тяжело пострадали, сообщает France Info.
Как сообщается, один из пропавших без вести упал в бурный поток в департаменте Вар во время эвакуации спасателями, так как их лодка перевернулась.
Второй был сбит потоком воды, когда вышел из дома - найти его не удалось.
В городе Кань-сюр-Мер (департамент Приморские Альпы) трем десяткам спасателей удалось спасти 78-летнего местного жителя, который попал под обвал.
Всего за двое суток в четырех департаментах юга и юго-востока Франции выпала двух-трехмесячная норма осадков. Местами их уровень превышал 330 мм. Нынешняя непогода считается периодическим явлением, именуемым "Средиземноморский феномен". Он вызван столкновением холодных масс воздуха из европейских гор с теплым воздухом моря.