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Двое человек пропали без вести из-за наводнения на юге Франции (Видео)

Двое человек пропали без вести из-за наводнения на юге Франции (Видео)
12:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Уровень воды в четырех департаментах превысил 330 мм.

Затяжные ливни на юге Франции привели к наводнениям, в результате которых пропали без вести два местных жителя, не менее двух тяжело пострадали, сообщает France Info.

Как сообщается, один из пропавших без вести упал в бурный поток в департаменте Вар во время эвакуации спасателями, так как их лодка перевернулась.

Второй был сбит потоком воды, когда вышел из дома - найти его не удалось.

В городе Кань-сюр-Мер (департамент Приморские Альпы) трем десяткам спасателей удалось спасти 78-летнего местного жителя, который попал под обвал.

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Всего за двое суток в четырех департаментах юга и юго-востока Франции выпала двух-трехмесячная норма осадков. Местами их уровень превышал 330 мм. Нынешняя непогода считается периодическим явлением, именуемым "Средиземноморский феномен". Он вызван столкновением холодных масс воздуха из европейских гор с теплым воздухом моря.

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Наводнение, Франция, Дожди, Кань-сюр-Мер, Наводнение во Франции.
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