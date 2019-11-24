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"Преступление против будущего": Папа римский выступил в Хиросиме

"Преступление против будущего": Папа римский выступил в Хиросиме
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Посетивший Нагасаки и Хиросиму папа римский призвал мир избавиться от ядерного оружия.

Папа римский Франциск, прибывший в воскресенье в японский город Хиросима, призвал мир ни при каких обстоятельствах не прибегать к использованию ядерного оружия.

"С чувством глубокого убеждения я вновь говорю, что использование ядерной энергии в военных целях сегодня, больше чем когда бы то ни было, - это преступление не только против достоинства людей, но и против любого возможного будущего нашего общего дома", - приводят западные СМИ слова понтифика, сказанные на выступлении у Мемориала мира в Хиросиме.

Также в Хиросиме Франциск провел встречу с несколькими пережившими атомную бомбардировку города 6 августа 1945 года. В речи возле Мемориала мира понтифик заявил, что склоняет голову перед "силой и достоинством" людей, которые сумели выжить в этой катастрофе.

Папа римский находится в Японии с четырехдневным визитом. Ранее в воскресенье он побывал в Нагасаки, который также подвергся атомной бомбардировке в 1945 году. Во время пребывания в этом городе понтифик призвал международное сообщество избавиться от ядерного оружия.

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Впервые глава Римско-католической церкви побывал в Японии в 1981 году - на тот момент понтификом являлся Иоанн Павел II. С тех пор подобных визитов в Японию не было.

Самолеты американских ВВС сбросили атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" на города Хиросиму и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны. В результате бомбардировки Хиросимы и последовавшей лучевой болезни погибли около 130 тыс. человек, а по данным администрации Нагасаки, всего с момента бомбардировки до настоящего времени в Нагасаки от последствий взрыва скончались 74 тыс. человек.

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Папа Римский, Хиросима, Нагасаки, Франциск.
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