Праздник для всех: на улицах Нидерландов можно встретить Святого Николая

Новости мира:В Нидерландах местный Святой Николай ездит по стране и раздает детям подарки.

В Нидерландах Синтерклаас (местное название Святого Николая) в сопровождении своих помощников Черных Питов добрался до Схевенингене - морского курорта на побережье Северного моря, который является одним из районов Гааги.

Синтерклаас, сидя на коне, поздравлял детей и взрослых, раздавал сладости, а некоторых малышей даже покатал на своем белом коне. Его помощники Черные Питы играли праздничные песни, танцевали и развлекали детей, собравшихся на центральной улице, чтобы поздравить Синтерклааса.

Как известно, по традиции шествие Синтерклааса страной начинается в ноябре. В течение нескольких недель он в сопровождении оркестра путешествует по стране.

Считается, что весь год Синтерклаас живет в Испании, а чуть меньше чем за три недели до своего дня рождения приплывает в Нидерланды. Здесь он пробудет до 5 декабря - День Святого Николая.

В этом году он прибыл в Нидерланды поездом, поскольку город Апельдорн, где его встречали 25000, человек не имеет ни выхода к морю, ни каналов.

Сопровождают Синтерклааса помощники - Черные Питы. Последние годы эти персонажи вызывают неоднозначную реакцию, потому что роль их выполняют белые люди с окрашенными в черный лицами, а кто-то видит в этом проявление расизма.

Зато сторонники традиционного Черного Пита отмечают: на лицах сказочных помощников Синтерклааса сажа, потому что ночью они спускаются из дымовых труб в дома, чтобы оставить подарки.