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В Германии собака смертельно лизнула хозяина

В Германии собака смертельно лизнула хозяина
17:28 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости мира:Житель Бремена умер после того, как его лизнула собственная собака.

В немецком городе Бремен 63-летний мужчина умер от болезнетворных бактерий, содержащихся в слюне его домашней собаки, которая его лизнула. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Пациент поступил в больницу с симптомами, напоминающими грипп. Вскоре к повышенной температуре и затрудненному дыханию добавился сепсис. Позднее добавились такие симптомы, как синяки и невротические боли.

Спустя некоторое время у него отказали почки, печень и кровеносная система, после чего ему диагностировали гангрену.

Затем у мужчины остановилось сердце, но врачи реанимировали больного. Через 16 дней после поступления в больницу у пациента развилась пневмония, а также накопилась жидкость в мозге. Семья приняла решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.

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Причиной оказалось заражение бактериями Capnocytophaga Canimorsus, которые встречаются в слюне собак и могут попасть в организм человека после укуса или в случае плотного контакта с инфицированным животным. По мнению специалистов, питомец мужчины занес их, когда лизнул хозяина.

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Германия, Бактерии, Собака, Бремен.
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