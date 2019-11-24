Додон будет общаться с согражданами через YouTube

Новости мира:Президент Молдовы предложил гражданам общаться с ним через YouTube и соцсети.

Президент Молдовы Игорь Додон каждые выходные будет отвечать на вопросы жителей страны на своем YouTube-канале и в социальных сетях.

Об этом Додон сообщил на своем Facebook.

"Каждые выходные на моем канале в YouTube, а также в социальных сетях я буду отвечать на самые важные, интересные и — почему бы и нет — провокационные вопросы, адресованные гражданами нашей страны. На этой платформе я буду меньше говорить о политике, а больше о людях, об их жизни, о том, что происходит вокруг нас каждый день", — написал президент Молдовы.

Додон отметил, что общение на этой площадке не будет отличаться от того, что он делает во время выездных встреч с гражданами. Но онлайн-общение позволит охватить как можно больше людей, в том числе "сограждан, проживающих за пределами Молдовы".