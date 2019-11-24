Глава ВПП: Россия стремится разрушить ЕС

Новости Украины:В Институте мировой политики считают, что Центральная и Восточная Европа превратилась в плацдарм гибридной агрессии РФ.

Регион Центральной и Восточной Европы превратился в плацдарм гибридной агрессии России, направленной на разрушение ЕС.

Об этом шла речь на конференции "Украина и Республика Молдова: реалии, перспективы и вызовы", которая состоялась в Кишиневе, сообщает Посольство Украины в Молдове.

"РФ использует регион Центральной и Восточной Европы как плацдарм для гибридной агрессии, потому что считает его полем собственного безоговорочного влияния. Россия стремится разрушить ЕС и восстановить свой имперский статус. Бороться против гибридного воздействия мы, среди прочего, можем путем увеличения знаний о соседях. Зная больше о них, будем узнавать и о себе. В деле противодействия фейкам запреты не работают", - отметил в своем выступлении директор Института мировой политики (ВПП) Евгений Магда.

Приднестровский конфликт был среди первых конфликтов, инициированных Москвой на постсоветском пространстве с целью удержать бывшие советские республики в составе СССР, напомнил эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко.

"Подобные попытки территориальной дезинтеграции были сделаны и в Украине. Именно в 90-е годы впервые появилась идея "Новороссии", которая должна была охватывать южные области Украины. Тогда же была попытка создать на юге Одесской области "Бессарабскую республику" и впервые разыграть карту Крыма", - отметил эксперт.

Он также указал на то, что в Приднестровье были испытаны политические технологии и методы гибридной войны, которые сегодня активно применяются в Украине. Это, в частности, активное использование СМИ для формирования негативного имиджа противника, использование гибридных военных формирований, участие конвенционных вооруженных сил на стороне сепаратистов.

"Те лица, которые в 90-е годы принимали участие в создании Приднестровской Молдавской республики, в 2014 году были привлечены к оккупации Крыма и Донбасса", - добавил эксперт.

Выступление директора Дипломатической академии Украины им. Г. Удовенко Сергея Корсунского касалось вопроса энергетической безопасности в регионе Черного моря, вызовов, которые стоят перед странами региона в целом и Украиной в частности.

Конференция была организована Посольством Украины в Республике Молдова совместно с Институтом юридических, политических и социологических исследований минобразования Молдовы и Ассоциацией внешней политики Молдовы. В мероприятии приняли участие представители правительства, парламента, дипломатического корпуса, украинской громады, ученые, эксперты, политологи, журналисты, студенческая молодежь.