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Загороднюк: Украине важно, что США - с нами в борьбе против России

Загороднюк: Украине важно, что США - с нами в борьбе против России
06:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Андрей Загороднюк: Несмотря на процесс импичмента в США, Украина ощущает американскую поддержку.

Украина ощущает неизменную поддержку США, несмотря на ситуацию с расследованием по импичменту.

Об этом в интервью канадскому телеканалу CTV News рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

“Украина имеет дело с многими людьми из Госдепа, Пентагона и т. д. - и все говорят, что эту ситуацию никоим образом не стоит рассматривать как признак изменения политики. Для нас очень важно, что американский народ и правительство - с нами в борьбе против России”, - ответил Загороднюк на вопрос о влиянии расследования по импичменту в США на межгосударственные отношения.

Министр подчеркнул, что поддержка США основывается на совместных с Украиной ценностях, которые не претерпели изменений.

“Речь идет о ценностях свободного мира, верховенстве права и территориальной целостности, которые остались неизменными. Мы общаемся с сенаторами, дипломатами, военными - и все они утверждают, что поддержка основывается на ценностях и не может измениться за короткое время. Общая политика не претерпела изменений, мы абсолютно уверены на єтот счет”, - отметил Загороднюк.

В то же время он признал, что Украина предпочла бы “не быть в свете софитов этих новостей”.

Госдеп: Процесс импичмента не повлиял на отношения США и Украины

Напоминаем, в нижней палате Конгресса США на уровне профильных комитетов проходят публичные слушания в деле расследования относительно импичмента Дональда Трампа. Палата представителей должна сформулировать обвинения по импичменту и проголосовать за них. Ожидается, что этот процесс продлится до Рождества. Далее дело будет передано на рассмотрение Сената.

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США, Россия, РФ, Андрей Загороднюк.
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