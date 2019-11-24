Госдеп: Процесс импичмента не повлиял на отношения США и Украины

Новости мира:Джордж Кент сообщил, что процесс импичмента не влияет на помощь Украине.

Слушания по делу импичмента Трампа, где украинский вопрос находится в центре внимания, не повлияли на мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Вашингтоне заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"США продолжают стоять вместе с Украиной с такой же твердой решимостью, как и прежде. Американская поддержка Украины является двусторонней - как со стороны демократов, так и республиканцев - в Палате представителей и в Сенате, а также на уровне Конгресса и администрации США. Ничего не изменилось", - подчеркнул представитель Государственного департамента.

Он также отметил, что объем поддержки Украины в военной, экономической сферах и в направлении развития демократии постоянно увеличивается, что стало тенденцией с 2014 года.

"Наша политика поддержки Украины, противостояния российской агрессии, реформирования украинских институтов, экономики, борьбы с коррупцией так же не изменилась", - подчеркнул Кент.

Он согласился, что в Вашингтоне сейчас происходит политическая драма, но вновь подчеркнул, что "политика США не изменилась и поддержка продолжается".

Напомним, в Палате представителей США проходят слушания в деле расследования по импичменту. Демократы обвиняют Белый дом в попытках втянуть Украину в следующие выборы американского президента.