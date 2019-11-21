Импичмент Трампа: в Конгрессе начали свидетельствовать Лора Купер и Дэвид Гэйл

Новости мира:Члены Конгресса США заслушивают высокопоставленных чиновников администрации Трампа в расследовании, связанном с украинским направлением.

Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер и заместитель государственного секретаря США Дэвид Гейл начали давать показания на очередных публичных слушаниях по делу импичмента президента США в Палате представителей.

Ожидается, что Лора Купер и Дэвид Гейл дадут ответы на вопросы, связанные с приостановлением и возобновлением военной помощи США по решению президента Трампа. Кроме того, свидетели могут разоблачить новые детали, связанные с намерениями кабинета президента США заставить Украину открыть расследование против Джо Байдена, одного из главных оппонентов Трампа на президентских выборах в США.

Нынешние слушания проходят в Палате представителей через несколько часов после того, как завершились показания по делу импичмента президента США при участии посла США при ЕС Гордона Сондленда.

Демократы в нижней палате Конгресса США инициировали расследование по импичменту главы Белого дома после того, как стали известны детали скандального разговора президентов Украины и США.