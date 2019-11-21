Сондленд пожаловался в Конгрессе США на угрозы его семье и бизнесу

Новости мира:Недвижимость Гордона Сондленд пикетируется и бойкотируется

Посол США при ЕС Гордон Сондленд, руководивший ранее гостиничным бизнесом, в частности, сетью "Provenance Hotels", пожаловался, что из-за политического процесса по импичменту президента США Дональда Трампа он, его семья и бизнес чувствуют угрозу. Об этом он сообщил во время слушаний в среду в Палате представителей.

"Нам поступает бесчисленное количество электронных писем, конечно, моей жене. Наша недвижимость пикетируется и бойкотируется", - отметил Сондленд, комментируя вопрос, чувствует ли он последствия из-за участия в слушаниях.

При этом он подчеркнул, что непосредственно в среду, в момент его показаний в Вашингтоне, вокруг его отелей проводятся демонстрации.

В прошлом месяце, когда посол Сондленд отказывался участвовать в расследовании по импичменту Трампа, конгрессмен от Демократической партии Эрл Блюменауэр выступил с призывом бойкотировать объекты сети "Provenance Hotels". Требованием к нынешнему послу США при ЕС было его согласие на участие в слушаниях по импичменту. Однако, по сообщениям СМИ, протесты прекратились, как только Сондленд согласился свидетельствовать в Палате представителей США.