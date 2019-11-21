Скачать
Четверг, 21.11.2019
Приостановка выплат больничных: в Минсоцполитики опровергли информацию
Приостановка выплат больничных: в Минсоцполитики опровергли информацию
Сондленд пожаловался в Конгрессе США на угрозы его семье и бизнесу
Сондленд пожаловался в Конгрессе США на угрозы его семье и бизнесу
Продэксим с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов
Продэксим с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов
Джокер 2: как насчет продолжения истории
Джокер 2: как насчет продолжения истории

Сондленд пожаловался в Конгрессе США на угрозы его семье и бизнесу

Сондленд пожаловался в Конгрессе США на угрозы его семье и бизнесу
01:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Недвижимость Гордона Сондленд пикетируется и бойкотируется

Посол США при ЕС Гордон Сондленд, руководивший ранее гостиничным бизнесом, в частности, сетью "Provenance Hotels", пожаловался, что из-за политического процесса по импичменту президента США Дональда Трампа он, его семья и бизнес чувствуют угрозу. Об этом он сообщил во время слушаний в среду в Палате представителей.

"Нам поступает бесчисленное количество электронных писем, конечно, моей жене. Наша недвижимость пикетируется и бойкотируется", - отметил Сондленд, комментируя вопрос, чувствует ли он последствия из-за участия в слушаниях.

При этом он подчеркнул, что непосредственно в среду, в момент его показаний в Вашингтоне, вокруг его отелей проводятся демонстрации.

НАТО согласовало рекомендации в сфере энергетической безопасности

В прошлом месяце, когда посол Сондленд отказывался участвовать в расследовании по импичменту Трампа, конгрессмен от Демократической партии Эрл Блюменауэр выступил с призывом бойкотировать объекты сети "Provenance Hotels". Требованием к нынешнему послу США при ЕС было его согласие на участие в слушаниях по импичменту. Однако, по сообщениям СМИ, протесты прекратились, как только Сондленд согласился свидетельствовать в Палате представителей США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Конгресс, Угрозы, Гордона Сондленд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
02 День в ООС: Шестеро раненных
03 Во всем виноват кишечник: обнаружена новая причина переедания
04 Останется ли Иванисов в "Слуге народа"? Арахамия анонсировал брифинг
05 Луценко о расстрелах на Майдане: Расследование завершено
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео об &quot;украинском скандале&quot;: Мне не о чем свидетельствовать
Помпео об "украинском скандале": Мне не о чем свидетельствовать
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Иванисов погасил судимость, или нет? ГПУ опровергает слова Рябошапки
ГПУ опровергла заявление Рябошапки о судимости Иванисова
&quot;Я все еще не сдал эту роль&quot;: Генри Кавилл не собирается отдавать роль Супермена
"Я все еще не сдал эту роль": Генри Кавилл не собирается отдавать роль Супермена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь